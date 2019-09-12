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Верланов назвав прийняття закону №1080 перемогою для бізнесу

Новини » Економіка    12.09.2019 - 18:51
Верланов назвав прийняття закону №1080 перемогою для бізнесу
Фото: Сергій Верланов (УНІАН)

Верланов прокоментував прийняття у першому читанні законопроекту №1080

Верховна рада України проголосувала у першому читанні за проект закону №1080, що містить зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України з метою зниження тиску на бізнес. Очільник Державної податкової служби Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook прийняття вказаного документу назвав перемогою українських підприємців.

Верланов розповів, що внесеними змінами депутати виключили з Кримінального кодексу України статтю 205 про “фіктивне підприємництво”, а також - підняли поріг кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Верланов пояснив, у чому суть таких змін і чому вони позитивно вплинуть на розвиток українського бізнесу.

“Стаття 205 “Фіктивне підприємництво” була виключена з Кримінального кодексу України. Ця стаття була потужним засобом в арсеналі недобросовісних податківців та силовиків, які використовували її для створення тиску на підприємців. Але водночас, вона не забезпечувала ефективного механізму боротьби з недобросовісними платниками податків - “фіктарями”. Крім цього, було підвищено поріг кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Іншими словами підприємці, що вчасно не сплатили податки в розмірі до 2 881 500 грн вже не будуть піддані негайному кримінальному переслідуванню зі всіма сумними наслідками”, - розповів голова Державної податкової служби.

Верланов наголосив, що нова податкова служба не відмовляється від використання у своїй роботі адміністративних інструментів впливу, але хоче відійти від надмірного застосування сили.

“Це не означає, що новою Податковою службою не застосовуватимуться адміністративні інструменти для забезпечення справжності нарахувань податків. Але це робитиметься у цивілізований спосіб без надмірного застосування сили”, - заявив Верланов.

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