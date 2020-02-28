Верланов: налоговая выполнит план по поступлениям в бюджет за февраль

По предварительным данным, налоговая выполняет план по поступлениям в государственный бюджет Украины по итогам февраля. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов на совещании с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в четверг, 27 февраля, передает РБК-Украина.

В свою очередь, премьер поблагодарил Верланова за работу и назвал Государственную налоговую службу, по крайней мере на уровне его руководства, - коллективом честных, порядочных профессионалов.

"Коллектив нашей Государственной налоговой службы, по крайней мере, на уровне его руководства, к которому у меня лично есть доверие как к честным, порядочным профессионалам, подготовил эту операцию... Украинское правительство должно защищать бизнес, который работает "в белую", по-честному. Это означает, что те, кто нечестно платит налоги, должны встречать очень жесткое сопротивление со стороны государства. Каждого из таких "хитрецов" мы обнаружим, и работать им точно не будет комфортно", - сказал Гончарук.

По словам главы правительства, сделки с налогом на добавленную стоимость - многолетняя проблема в Украине, тогда как ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд грн ежемесячно.

Со своей стороны глава ДПС Сергей Верланов пояснил, что обновленная система мониторинга как сдерживающий фактор для недобросовестных плательщиков одновременно обеспечит соблюдение прав и гарантий законопослушного бизнеса.

"Наша цель: во-первых, свести к нулю мошенничество и махинации во время возмещение налога на добавленную стоимость, во-вторых, наполнить бюджет Украины. И через месяц мы уже будем иметь результаты работы новой системы мониторинга", - добавил Верланов.

По словам главы ГНС, система мониторинга налоговых рисков уже продемонстрировала свою действенность, а ведь в прошлом году с ее помощью удалось предотвратить хищение более 6 млрд грн из украинского бюджета.

"В прошлом году благодаря работе системы мониторинга остановили регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд грн (0,56 % от общего количества). После рассмотрения, зарегистрировали накладных только на 3,4 млрд гривен. То есть более 6 млрд грн хотели просто украсть из украинского бюджета. Мы это предотвратили", - сказал Верланов.

Напомним, Государственная налоговая служба продолжает серию публикаций информационных писем. В последнем из них говорится об изменениях в системе мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС, а также о том, что делать субъекту хозяйствования, если его НН/РК заблокирован.

Ранее в интервью РБК-Украина руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что нужно работать по закону или не работать вообще.