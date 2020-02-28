Верланов: податкова виконає план з надходжень до бюджету за лютий

За попередніми даними, податкова виконує план з надходжень до державного бюджету України за підсумками лютого. Про це заявив голова Державної податкової служби України (ДПС) Сергій Верланов на нараді за участю прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, у четвер, 27 лютого, передає РБК-Україна.

Своєю чергою, прем'єр подякував Верланову за роботу та назвав Державну податкову службу, принаймні на рівні його керівництва, - колективом чесних, порядних професіоналів.

"Колектив нашої Державної податкової служби, принаймні, на рівні його керівництва, до якого у мене особисто є довіра як до чесних, порядних професіоналів, підготував цю операцію... Український уряд має захищати бізнес, який працює "в білу", по-чесному. Це означає, що ті, хто нечесно платить податки, мають зустрічати дуже жорсткий опір з боку держави. Кожного з таких "хитрунів" ми виявимо, і працювати їм точно не буде комфортно", - сказав Гончарук.

За словами глави уряду, оборудки з податком на додану вартість - багаторічна проблема в Україні, тоді як ліквідація тіньового ринку ПДВ дозволить державі економити 1-2 млрд грн щомісяця.

Зі свого боку голова ДПС Сергій Верланов пояснив, що оновлена система моніторингу як стримувальний фактор для несумлінних платників одночасно забезпечуватиме дотримання прав та гарантій законослухняного бізнесу.

"Наша мета: по-перше, звести до нуля шахрайство та махінації під час відшкодування податку на додану вартість, по-друге, наповнити бюджет України. І через місяць ми вже матимемо результати роботи нової системи моніторингу", - додав Верланов.

За словами голови ДПС, система моніторингу податкових ризиків вже продемонструвала свою дієвість, адже у минулому році за її допомогою вдалося запобігти розкраданню понад 6 млрд грн з українського бюджету.

"У минулому році завдяки роботі системи моніторингу зупинили реєстрацію податкових накладних на близько 10 млрд грн (0,56 % від загальної кількості). Після розгляду, зареєстрували накладних тільки на 3,4 млрд гривень. Тобто понад 6 млрд грн хотіли просто вкрасти з українського бюджету. Ми цьому запобігли", - сказав Верланов.

Нагадаємо, Державна податкова служба продовжує серію публікацій інформаційних листів. В останньому з них йдеться про зміни у системі моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних з ПДВ, а також про те, що робити суб’єкту господарювання, якщо його ПН/РК заблоковано.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна керівник Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що потрібно працювати по закону чи не працювати взагалі.