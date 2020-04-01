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Верланов: ГНС выводит из тени сферы экономики, которые уклонялись от уплаты налогов

Новости » Финансы     01.04.2020 - 15:45
Верланов: ГНС выводит из тени сферы экономики, которые уклонялись от уплаты налогов
Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

В первом квартале в госбюджет поступило на 15% больше, чем в прошлом году

В первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС.

"Цифры свидетельствуют, что объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики. Мы выводим из тени те сферы и предприятия, которые ранее платили не полностью, уклонялись от уплаты. Чем обеспечиваем равные правила игры и честную конкуренцию для тех предпринимателей, которые честно платят налоги. В этом и заключается функция налоговой", - подчеркнул глава налоговой Сергей Верланов.

В налоговой службе также отметили, что был зафиксирован рост поступлений по основным бюджетоформирующим платежам по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а именно:

  • НДС (сальдо) +10,1 млрд грн, или +63,8%;
  • акцизный налог +2 млрд грн, или +19,0%;
  • налог и сбор на доходы физлиц +4,1 млрд грн, или +16,8%;
  • налог на прибыль +4,6 млрд грн, или +15,8%

Верланов: ГНС выводит из тени сферы экономики, которые уклонялись от уплаты налогов

Вместе с тем, как отметили в налоговой, уменьшение поступлений наблюдается по рентной плате (-5,5 млрд грн, или -48,8%), что связано с двукратным уменьшением цены на природный газ и, как следствие, уменьшением объемов его добычи.

"Также на 0,9 млрд грн, или на 58,1%, сократились по сравнению с 2019 годом поступления от акцизного налога на электроэнергию. Причиной этого стало выведение из базы налогообложения операций по реализации электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников", - говорится в сообщении ГНС.

Без учета платежей, которые не зависят от эффективности администрирования со стороны Государственной налоговой службы, а является отражением изменения законодательства и макроэкономических факторов (акциз по электроэнергии и рента за добычу полезных ископаемых) индикатив Министерства финансов на первый квартал выполнен в полном объеме – 100,2%, или +0,2 млрд грн, добавили в налоговой.

Стоит отметить, что показатели доходной части закона о государственном бюджете на 2020 год были определены исходя из макропоказателей, которые предсказывали рост экономики, в частности реального ВВП на 3,7%. Однако вследствие мирового кризиса и других неблагоприятных факторов макропрогноз был пересмотрен. По данным Министерства экономики, ожидается падение ВВП Украины на 3,9%.

Напомним, ранее в налоговой службе сообщили, что по состоянию на 23 марта украинцы уже успели подать более 134 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 20,4 млрд грн. Это на 42% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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