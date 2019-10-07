ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Верланов: за 6 месяцев сделаем все для максимально комфортных для бизнеса правил работы с РРО

Новости » Политика    07.10.2019 - 20:27
Верланов: за 6 месяцев сделаем все для максимально комфортных для бизнеса правил работы с РРО
Фото: Сергей Верланов (пресс-служба)

Верланов заверил, что внедрение РРО не создает дополнительного давления на бизнес

За следующие 6 месяцев Государственная налоговая служба планирует провести все необходимые тестирования, чтобы введение новых правил работы с регистраторами расчетных операций было максимально комфортным. Об этом шла речь на встрече председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова с представителями бизнеса и экспертной среды о предстоящем введении новых правил применения РРО, которая состоялась сегодня, 7 октября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В свою очередь, представители бизнеса выразили готовность предоставить конкретные рекомендации и предложения по внедрению РРО в рамках постоянного диалога с ГНС.

"Все это дает хороший знак для защиты прав потребителей и добросовестных представителей бизнеса, что даст возможность вывести из тени целые сектора экономики. В свою очередь, это создаст предпосылки для ускорения экономического роста. Потому что каждый из нас желает жить в успешной стране. А такой ее сделать можем только вместе!" - отметил глава ГНС Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

Также на встрече председатель ГНС Верланов заверил, что внедрение РРО не создает дополнительного давления на бизнес.

Верланов: за 6 месяцев сделаем все для максимально комфортных для бизнеса правил работы с РРО

Фото: встреча Верланова с бизнесом

"Согласно принятым законопроектам №1053-1 и №1073 фискализация чеков, которая сегодня происходит в классическом кассовом аппарате, после вступления в силу законодательных изменений, будет проходить на фискальном сервере ГНС для программных РРО", - заявил Верланов.

Более того, отметил председатель ГНС, данные законы никоим образом не изменяют и упрощенную систему налогообложения, ведь под их действие не подпадают плательщики единого налога, которые относятся к І группе, то есть чей годовой доход не превышает 300 тысяч гривен.

Отдельно Верланов подчеркнул, что государство не будет обязывать покупать классические кассовые аппараты тех, кто, согласно принятым законам, должны использовать регистраторы расчетных операций. По его словам, компании смогут бесплатно пользоваться новейшим программным РРО, которое будет предоставлять Государственная налоговая служба, или же разработать собственное: закон дает возможность использовать решения от других разработчиков.

"За следующие 6 месяцев мы планируем принять нормативную базу и провести все необходимые тестирования для того, чтобы сделать переходный период для бизнеса комфортным. Доступ к этому сервису будет абсолютно открытым. Рядом с бесплатным программным обеспечением, которое будет предоставлять ГНС, компании будут иметь возможность разработать собственное программное обеспечение, которым будет пользоваться бизнес", - рассказал глава Государственной налоговой службы.

Напомним, за 9 месяцев 2019 года налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов увеличились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Верланов: благодаря борьбе с "конвертами" бюджет получит 3 млрд грн в сентябре Глава Налоговой рассказал, как получить кешбэк за жалобу на продавца
Новости Украины Сергей ВерлановГосударственная налоговая администрация Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь