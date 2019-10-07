Верланов: за 6 місяців зробимо все для максимально комфортних для бізнесу правил роботи з РРО

Фото: Сергій Верланов (прес-служба)

Верланов запевнив, що впровадження РРО не створює додаткового тиску на бізнес

За наступні 6 місяців Державна податкова служба планує провести всі необхідні тестування, щоб запровадження нових правил роботи з реєстраторами розрахункових операцій було максимально комфортним. Про це йшлося на зустрічі голови Державної податкової служби Сергія Верланова з представниками бізнесу та експертного середовища про майбутнє запровадження новітніх правил застосування РРО, яка відбулася сьогодні, 7 жовтня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У свою чергу, представники бізнесу висловили готовність надати конкретні рекомендації та пропозиції щодо запровадження РРО у рамках постійного діалогу з ДПС.

"Все це дає добрий знак для захисту прав споживачів та сумлінних представників бізнесу, що дасть можливість вивести із тіні цілі сектори економіки. В свою чергу, це створить передумови для пришвидшення економічного зростання. Тому що кожен з нас бажає жити в успішній країні. А такою її зробити можемо тільки разом!" - зазначив очільник ДПС Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook.

Також на зустрічі голова ДПС Верланов запевнив, що впровадження РРО не створює додаткового тиску на бізнес.

Фото: зустріч Верланова з бізнесом

"Відповідно до ухвалених законопроектів №1053-1 та №1073 фіскалізація чеків, яка сьогодні відбувається в класичному касовому апараті, після набуття чинності законодавчих змін, проходитиме на фіскальному сервері ДПС для програмних РРО", - заявив Верланов.

Більше того, зазначив голова ДПС, дані закони жодним чином не змінюють і спрощену систему оподаткування, адже під їхню дію не підпадають платники єдиного податку, що належать до І групи, тобто чий річний дохід не перевищує 300 тисяч гривень.

Окремо Верланов підкреслив, що держава не зобов’язуватиме купувати класичні касові апарати тих, хто, відповідно до ухвалених законів, мають використовувати реєстратори розрахункових операцій. За його словами, компанії зможуть або безкоштовно користуватися новітнім програмним РРО, яке надаватиме Державна податкова служба, або ж розробити власне: закон дає можливість використовувати рішення від інших розробників.

"За наступні 6 місяців ми плануємо прийняти нормативну базу і провести всі необхідні тестування для того, щоб зробити перехідний період для бізнесу комфортним. Доступ до цього сервісу буде абсолютно відкритим. Поруч з безкоштовним програмним забезпеченням, яке надаватиме ДПС, компанії матимуть можливість розробити власне програмне забезпечення, яким користуватиметься бізнес", - розповів очільник Державної податкової служби.

Нагадаємо, за 9 місяців 2019 року податкові надходження до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів збільшилися на 18,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.