Верланов: на 1 декабря уже выполнены годовые показатели по поступлениям в местные бюджеты

Все задания по поступлению платежей в бюджеты в 2019 году Государственной налоговой службой (ГНС) будут безусловно выполнены. Об этом заявил председатель ГНС Сергей Верланов, сообщает сайт Государственной налоговой службы.

"Несмотря на факторы, сдерживающие рост поступлений налогов, а это, в частности, низкая инфляция, рост курса национальной валюты, снижение объема налогооблагаемых операций по НДС, налоговой службе удается обеспечивать исполнение плановых показателей по поступлениям в бюджет. Более того, некоторые годовые показатели перевыполняются", - отметил Верланов.

По информации ГНС, на 1 декабря уже выполнены годовые показатели по поступлениям в местные бюджеты. То есть все средства, которые будут уплачены в декабре, уже являются дополнительными сверхплановыми поступлениями.

Как сообщает ГНС, за 11 месяцев в местные бюджеты обеспечено поступление 242,3 млрд грн. Это на 38,5 млрд грн, или на 18,9% превышает показатели прошлого года.

В общем по платежам, которые контролируются ГНС, в течение января – ноября 2019 года в сводный бюджет обеспечены поступления (сальдо) в сумме 662,0 млрд грн. Это на 92,4 млрд грн, или на 16,2% больше, чем в январе – ноябре 2018 года.

По словам главы ГНС, динамика роста поступлений платежей в бюджет сохранится и в дальнейшем.

Ранее Верланов сообщал, что налоговики сосредоточились на аналитических методах работы, которые выявляют тех, кто уклоняется от уплаты налогов, что позволяет сократить количество проверок у добросовестных плательщиков. Такие методы, по словам главного налоговика, уже приносят результаты по увеличению налоговых поступлений.