Верланов будет просить Гончарука об "оргвыводах" в отношении ГП, которые не платят налоги

Фото: Сергей Верланов (пресс-служба)

612 госпредприятий задолжали более 4 млрд грн уплаты части чистой прибыли

По состоянию на 1 декабря 612 государственных предприятий задолжали бюджету более 4 млрд гривен уплаты части чистой прибыли (ЧЧП), в связи с чем налоговая усилит работу с наиболее злостными неплательщиками, чтобы выполнить задание премьер-министра Алексея Гончарука относительно полноты наполнения бюджета. Об этом председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов 6 декабря рассказал во время аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений и территориальных органов ГНС.

"Платить налоги должны все, в том числе и государственные предприятия – это их прямая конституционная обязанность... Я лично доложу премьеру, кто отказался этот долг выполнять, чтобы в отношении них принимались соответствующие оргвыводы", - подчеркнул Верланов.

По его словам, налоговая сделает все, чтобы обеспечить полноту поступлений в бюджет в декабре и за год в целом.

Так, в январе-ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 410,7 млрд грн налогов и платежей, что на 53 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Интересно, что только в ноябре бюджет получил 51,6 млрд грн, что на 6,4 млрд грн больше, чем в ноябре 2018 года.

Кроме того, за 11 месяцев плательщики перечислили в бюджет 101 млрд грн налога на прибыль, что на 6,48 млрд грн больше, чем ожидалось (индикатив выполнен на 106,9 %).

Напомним, в ноябре поступления от "алкогольного" акциза составили 100% от запланированных.