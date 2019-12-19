Верланов: на 1 грудня вже виконані річні показники з надходжень до місцевих бюджетів

Всі завдання із надходження платежів до бюджетів у 2019 році Державною податковою службою (ДПС) будуть безумовно виконані. Про це заявив голова ДПС Сергій Верланов, повідомляє сайт Державної податкової служби.

"Незважаючи на фактори, які стримують зростання надходжень податків, а це, зокрема, низька інфляція, зростання курсу національної валюти, зниження обсягу оподатковуваних операцій з ПДВ, податковій службі вдається забезпечувати виконання планових показників з надходжень до бюджету. Більше того, деякі річні показники вже перевиконуються", - наголосив Верланов.

За інформацією ДПС, станом на 1 грудня вже виконані річні показники з надходжень до місцевих бюджетів. Тобто всі кошти, які будуть сплачені у грудні, вже є додатковими понадплановими надходженнями.

Як повідомляє ДПС, за 11 місяців до місцевих бюджетів забезпечено надходження 242,3 млрд грн. Це на 38,5 млрд грн, або на 18,9% перевищує показники минулого року.

Загалом по платежах, що контролюються ДПС, протягом січня – листопада 2019 року до зведеного бюджету забезпечено надходження (сальдо) у сумі 662,0 млрд грн. Це на 92,4 млрд грн, або на 16,2% більше, ніж у січні – листопаді 2018 року.

За словами очільника ДПС, динаміка зростання надходжень платежів до бюджету зберігатиметься й надалі.

Раніше Верланов повідомляв, що податківці зосередилися на аналітичних методах роботи, які виявляють ухильників від сплати податків, що дозволяє скоротити кількість перевірок у сумлінних платників. Такі методи, за словами головного податківця, вже приносять результати щодо збільшення податкових надходжень.