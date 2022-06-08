Вірив у "звільнення". У Сумській області викрили ще одного колаборанта

У Сумській області викрили ще одного колаборанта. Він переконував сусідів у так званому "звільнені" України російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Зазначається, що на початку березня 68-річний житель Сумської області під час окупації російськими військами малював на вікнах та вхідних дверях свого помешкання символи "Z" та "V", які використовує армія РФ.

У квітні-травні під час розмов з місцевими жителями він підтримував дії російського агресора та говорив про "звільнення". Також колаборант стверджував, що Росія здійснює "тренування" на території України.

За даними фактом було відкрите кримінальне провадження. Чоловіку загрожує тюремне ув'язнення на строк до трьох років.