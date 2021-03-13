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Верификацию госвыплат расширят на декретные и больничные

Автор: Юлия Струк

В Украине пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Это не повлияет на сроки финансирования помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

"Верификация выплат должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат", - рассказали в ведомстве.

Указано, что в ближайшее время будут обработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов.

Также разработают и механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.

Верификация выплат будет для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС.

"Будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов", - анонсировали в фонде.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что незаконные социальные выплаты могут быть возвращены в государственный бюджет.

Как писало РБК-Украина, с 1 января 2021 года в государстве ввели превентивную верификацию информации, подаваемой гражданами при обращении за государственной помощью.

Так, в декабре 2019 года вступил в силу закон о верификации пенсий и других государственных выплат.

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Новости Украины фонд соцстрахадекрет
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