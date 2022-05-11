"Верхушка не довольна". Эксперт оценил вероятность свержения Путина

Так, говоря о возможности бунта внутри российской армии, Пионтковский заявил, что для Путина опаснее внутреннее сопротивление политической элиты.

"Мне кажется, гораздо опаснее для Путина и гораздо реалистичнее для нас, прогнозистов, ожидать внутреннего молчаливого сопротивления всей верхушки, ведь оно уже привело фактически к изменению целей войны. Никто не говорит о "денацификации", смене режима, уничтожении украинского государства. Они сражаются уже открыто за куски территории. Любые грядущие успехи украинской армии будут сдвигать эту позицию еще ближе к реализму", - заявил он.

При этом, он добавил, что в России будут наростать экономические трудности, расти недовольство населения, недовольство войной, но на это уйдут месяцы или даже год.

"То, что будут решать динамику политических процессов в Москве, это мне стало ясно и всем стало ясно после демонстрации такого Путина, каким мы видели его в так называемый День победы. Верхушка не довольна действиями", - отметил Пионтковский.