UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Верхушка не довольна". Эксперт оценил вероятность свержения Путина

Фото: Владимир Путин (пресс-служба Кремля)
Автор: Ирина Гамерская

Российская политическая элита не довольна действиями президента Российской Федерации Владимира Путина. Их позиция уже привела к изменению целей войны, развязанной против Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский.

Так, говоря о возможности бунта внутри российской армии, Пионтковский заявил, что для Путина опаснее внутреннее сопротивление политической элиты.

"Мне кажется, гораздо опаснее для Путина и гораздо реалистичнее для нас, прогнозистов, ожидать внутреннего молчаливого сопротивления всей верхушки, ведь оно уже привело фактически к изменению целей войны. Никто не говорит о "денацификации", смене режима, уничтожении украинского государства. Они сражаются уже открыто за куски территории. Любые грядущие успехи украинской армии будут сдвигать эту позицию еще ближе к реализму", - заявил он.

При этом, он добавил, что в России будут наростать экономические трудности, расти недовольство населения, недовольство войной, но на это уйдут месяцы или даже год.

"То, что будут решать динамику политических процессов в Москве, это мне стало ясно и всем стало ясно после демонстрации такого Путина, каким мы видели его в так называемый День победы. Верхушка не довольна действиями", - отметил Пионтковский.

Напомним, в марте украинская разведка сообщала, что российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина от власти. В частности, речь шла об отравлении, внезапной болезни или несчастном случае. По данным ГУР, в обсуждении вариантов отстранения Путина участвовал директор ФСБ Александр Бортников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВойна в Украине