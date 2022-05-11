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"Верхівка не задоволена". Експерт оцінив ймовірність повалення Путіна

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Середа 11 травня 2022 21:06
"Верхівка не задоволена". Експерт оцінив ймовірність повалення Путіна Фото: Володимир Путін (прес-служба Кремля)
Автор: Ирина Гамерская

Російська політична еліта не задоволена діями президента Російської Федерації Володимира Путіна. Їхня позиція вже призвела до зміни цілей війни, розв'язаної проти України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.

Так, говорячи про можливість бунту всередині російської армії, Піонтковський заявив, що для Путіна небезпечнішим є внутрішній опір політичної еліти.

"Мені здається, набагато небезпечніше для Путіна і набагато реалістичніше для нас, прогнозистів, очікувати внутрішнього мовчазного опору всієї верхівки, адже він вже призвів фактично до зміни цілей війни. Ніхто не говорить про "денацифікацію", зміну режиму, знищення української держави. Вони б'ються вже відкрито за шматки території. Будь-які прийдешні успіхи української армії будуть зрушувати цю позицію ще ближче до реалізму", - заявив він.

При цьому, він додав, що в Росії наростатимуть економічні труднощі, зростатиме невдоволення населення, невдоволення війною, але на це підуть місяці або навіть рік.

"Те, що будуть вирішувати динаміку політичних процесів в Москві, це мені стало ясно і всім стало ясно після демонстрації такого Путіна, яким ми бачили його в так званий День Перемоги. Верхівка не задоволена діями", - зазначив Піонтковський.

Нагадаємо, у березні українська розвідка повідомляла, що російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна від влади. Зокрема, йшлося про отруєння, раптову хворобу або нещасний випадок. За даними ГУР, в обговоренні варіантів відсторонення Путіна брав участь директор ФСБ Олександр Бортніков.

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Володимир Путін Війна в Україні
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