Верховный суд закрыл дело о гражданстве Саакашвили

Верховный суд Украины закрыл производство по делу о прекращении гражданства политика Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что Саакашвили подал отказ от иска о признании незаконным и отмене указа предыдущего президента Украины Петра Порошенко, которым его лишили украинского гражданства. Таким образом, судебное производство по данному делу закрыто.

Напомним, в 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, объяснив свое решение тем, что тот при подаче заявления не указал наличие уголовных дел в отношении него в Грузии.

Новый президент Украины Владимир Зеленский в мае вернул ему гражданство, после чего Саакашвили вернулся в Украину и заявил об отсутствии политических амбиций. Однако некоторое время спустя он через суд доказал непрерывное пребывание в Украине, что дает ему возможность зарегистрироваться кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля. Кроме того, он также добился того, что ЦИК обязали зарегистрировать на выборы его политическую силу "Рух новых сил".