Верховний суд закрив справу про громадянство Саакашвілі

Верховний суд України закрив провадження у справі про припинення громадянства політика Михайла Саакашвілі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Повідомляється, що Саакашвілі подав відмову від позову про визнання незаконним і скасування указу попереднього президента України Петра Порошенка, яким його позбавили українського громадянства. Таким чином, судове провадження по даній справі закрито.

Нагадаємо, в 2017 році Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства, пояснивши своє рішення тим, що той при подачі заяви не вказав наявність кримінальних справ щодо нього в Грузії.

Новий президент України Володимир Зеленський у травні повернув йому громадянство, після чого Саакашвілі повернувся в Україну і заявив про відсутність політичних амбіцій. Однак через деякий час він через суд довів безперервне перебування в Україні, що дає йому можливість зареєструватися кандидатом у депутати на дострокових виборах у Верховну раду, які пройдуть 21 липня. Крім того, він також домігся того, що ЦВК зобов'язали зареєструвати на вибори його політичну силу "Рух нових сил".