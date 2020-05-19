Верховный суд выступил против снижения зарплат судей на время карантина. Глава ВС Валентина Данишевская заявила, что такое вмешательство свидетельствует о нарушении принципа независимости судебной власти.

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.

Отметим, судейское сообщество ранее возмутилось и выступило против ограничения размера судейского вознаграждения до 47 тысяч гривен на время карантина. На вопрос о том, почему была такая бурная реакция, Данишевская ответила:

"Есть Конституция Украины, есть законы. У нас разве разрешается ограничить хоть кому-то зарплату с сегодня на завтра? Просто взять и сказать: с завтрашнего дня зарплаты вам не будет?

Во-первых, это изменение существенных условий труда, если говорить в общем. Это касается не только судей, но и всех тех, кто страдает от этого. И об этом, как минимум, нужно предупреждать.

Во-вторых, это нарушение принципа правовой определенности. Государство приглашало известных юристов участвовать в конкурсах, претендовать на должности, отмечало условия такой работы, а потом через некоторое время решило не просто изменить условия, а свести их до почти средней зарплаты. Это то, что нельзя делать в отношении всех людей, не говоря уже о судьях.

В-третьих, мы видим абсолютную непропорциональность такого вмешательства в отношении судей. И это очевидное наступление на независимость судебной системы. Мы провели исследование и выяснили, что в нашей стране около 200 тысяч чиновников, но это уменьшение заработной платы коснулось меньше чем 1% из них. И оно касается 100 % судей. Это очевидная непропорциональность.

Мы понимаем тяжелое положение страны в это время, но такое непропорциональное вмешательство свидетельствует о нарушении принципа независимости судебной власти", - сказала глава ВС.

Она добавила, что 29 мая состоится Пленум Верховного Суда по этому вопросу. Он решит, есть ли основания для обращения в Конституционный суд Украины.

Напомним, глава Верховного суда также рассказала об общении с Офисом президента. Она чаще ведет коммуникацию с заместителем руководителя ОП Андреем Смирновым.

Кроме того, Данишевская выразила обеспокоенность давлением в деле ПриватБанка. Верховный суд обратился из-за этого в правоохранительные органы. Речь идет о давлении и информационных атаках.