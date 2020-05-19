Верховный Суд обеспокоен давлением в деле ПриватБанка

Фото: глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская (пресс-служба Верховного Суда)

Председатель суда рассчитывает, что силовики обратят на это внимание

Верховный Суд Украины обеспокоен давлением в деле ПриватБанка и обратился из-за этого в правоохранительные органы. Речь идет о давлении и информационных атаках.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила председатель Верховного суда Валентина Данишевская.

Отметим, недавно под зданием Верховного суда произошли акции протеста, связанные с делом ПриватБанка и братьев Суркисов. Тогда в ВС публично заявили о давлении и подали соответствующее заявление в Высший совет правосудия (ВСП). Отвечая на вопрос, каких шагов от власти ждет суд и в чем выражается давление, Данишевская сказала:

"Прежде всего мы рассчитываем на активность со стороны ВСП, который обязан поддерживать независимость судей и реагировать на такие случаи. Конечно, мы также ждем и реакцию правоохранительных органов", - сказала она, отметив, что обращение было не из-за акции протеста.

По ее словам, дело касается информационных атак перед каждым заседанием.

"Но этот случай отличается от других. Он сопровождается информационной атакой перед каждым заседанием. Сначала это было давление с попыткой навязать решение, которое мы должны принять. А потом это превратилось в обвинения в получении взяток, искажение, травлю.

Подобные дела (дела о национализации ПриватБанка, - ред.) рассматривались в закрытом режиме, никто не видел решений, поскольку доступ к ним в Едином государственном реестре судебных решений в соответствии с законом ограничивался.

Большая палата ВС открыла это производство, сделала его доступным для посещения. И в тот самый день, когда мы это сделали, на судебное заседание пришли посторонние лица, которые потом стали писать непристойные и откровенно неправдивые вещи о том, что происходило.

В заседании судьи выясняли определенные обстоятельства. Это такая процедура, как вы знаете: после выступления каждого участника судьи задают ему вопросы. И вот каждый вопрос был проанализирован, мол, зачем судья его задавал, кого он поддерживает, сколько он получил.

Это делает невозможным нормальное рассмотрение дела. Понятно, что такое давление рассчитано на то, чтобы судья, не желая попасть на страницы газет, на каком-то этапе просто перестал задавать вопросы, выяснять обстоятельства дела, интересоваться мнением сторон по тому или иному поводу.

Поэтому это уже особое давление. Так что мы обратились к ВСП и правоохранительным органам, как того и требует закон о судоустройстве", - сообщила глава Верховного суда.

Отвечая на вопрос, как будет дальше действовать ВС, Данишевская сказала:

"Мне бы не хотелось, чтобы мы вновь перешли к закрытому судебному разбирательству. Я рассчитываю, что на наше обращение отреагируют соответствующие органы, и, возможно, на это обратят внимание те, кто прибегает к давлению. Для принятия решения в таком важном деле Верховному Суду нужно спокойствие", - резюмировала она.

Напмоним, ранее судьи Верховного суда обвинили генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову в давлении по делу ПриватБанка. Заявление Венедиктовой по делу ПриватБанка судьи воспринимают как "возбуждение общественных чувств".

Как сообщало РБК-Украина, Большая палата Верховного суда 27 апреля отложила решение по делу, в котором Национальный банк доказывает законность списания депозитов семьи Суркисов во время национализации "ПриватБанка" в 2016 году в связи с осуществлением давления на них в последнее время через социальные сети и СМИ.

Автор: Олег Черныш