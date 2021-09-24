Верховный суд восстановил еще одного "судью Майдана"

Отметим, Пойда возглавлял Дарницкий суд с июля 2012 года и был уволен решением Верховной рады 29 сентября 2016 года.

Основанием для увольнения стало то, что во время Евромайдана он выносил неправомерные решения об аресте задержанных активистов. Высший совет юстиции усмотрел в этом нарушение присяги и рекомендовал парламенту уволить Пойду с должности.

Верховный суд согласился с доводами истца о нарушении процедуры в Раде. В частности, судья Пойда отсутствовал на заседании парламента при рассмотрении вопроса о его увольнении.

Учитывая эти нарушения, ВС удовлетворил иск экс-главы Дарницкого суда, признал незаконным и отменил постановление парламента о его увольнении.