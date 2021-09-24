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Верховный суд восстановил еще одного "судью Майдана"

Автор: Олег Черныш

Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконным увольнение бывшего главы Дарницкого районного суда Киева Сергея Пойды. Его уволили за нарушение присяги в 2016 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение КАС от 15 сентября.

Отметим, Пойда возглавлял Дарницкий суд с июля 2012 года и был уволен решением Верховной рады 29 сентября 2016 года.

Основанием для увольнения стало то, что во время Евромайдана он выносил неправомерные решения об аресте задержанных активистов. Высший совет юстиции усмотрел в этом нарушение присяги и рекомендовал парламенту уволить Пойду с должности.

Верховный суд согласился с доводами истца о нарушении процедуры в Раде. В частности, судья Пойда отсутствовал на заседании парламента при рассмотрении вопроса о его увольнении.

Учитывая эти нарушения, ВС удовлетворил иск экс-главы Дарницкого суда, признал незаконным и отменил постановление парламента о его увольнении.

Напомним, в марте текущего года Кассационный административный суд Верховного суда отменил увольнение бывшей судьи Печерского суда Киева Оксаны Царевич. Ее уволили в 2016 году за неправосудные решения и нарушение присяги.

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МайданВерховный суд