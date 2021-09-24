Верховний суд поновив ще одного "суддю Майдану"

Зазначимо, Пойда очолював Дарницький суд з липня 2012 року і був звільнений рішенням Верховної ради 29 вересня 2016 року.

Підставою для звільнення стало те, що під час Євромайдану він виносив неправомірні рішення про арешт затриманих активістів. Вища рада юстиції угледіла в цьому порушення присяги і рекомендувала парламенту звільнити Пойду з посади.

Верховний суд погодився з доводами позивача про порушення процедури в Раді. Зокрема, суддя Пойда був відсутній на засіданні парламенту при розгляді питання про його звільнення.

Враховуючи ці порушення, ВС задовольнив позов екс-голови Дарницького суду, визнав незаконним і скасував постанову парламенту про його звільнення.