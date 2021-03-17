Верховный суд отменил увольнение судьи Царевич

Кассационный административный суд Верховного суда отменил увольнение бывшей судьи Печерского суда Киева Оксаны Царевич. Ее уволили в 2016 году за неправосудные решения и нарушение присяги.

По его словам, сегодня коллегия судей отменила президентский указ об увольнении Царевич. Источник РБК-Украина в Верховном суде подтвердил вынесение этого решения.

"Да, сегодня КАС ВС вынес решение по делу Царевич", - сообщил он и отметил, что подробности судебного вердикта будут оглашены позже.

В то же время Маселко отметил, что пятилетние полномочия Царевич как судьи истекли еще в 2015 году. Соответственно, если она сейчас восстановится в должности, то не будет иметь права отправлять правосудие. В такой ситуации Высший совет правосудия обязан рассмотреть ее вопрос и подать кандидатуру президенту Украины Владимиру Зеленскому для назначения ее судьей бессрочно.