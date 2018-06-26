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Верховный суд требует от ГПУ открыть производство по факту его ликвидации

НовостиОбщество    26.06.2018 - 22:27
Фото: Верховный суд (РБК-Украина)
Фото: Верховный суд (РБК-Украина)

ВСУ считает решение о его ликвидации неконституционным

Предыдущий состав Верховного суда Украины (ВСУ) обратился в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) с требованием возбудить уголовное производство, поскольку считает ликвидацию ВСУ преступлением. Об этом говорится в заявлении суда.

Так, суд считает, что Рада судей незаконно присвоил властные полномочия и подделала документы, проводя ликвидацию Верховного суда Украины как юридического лица, в связи с переименованием в Верховный суд.

"Решение этих вопросов в не предусмотренный Конституцией способ и неуполномоченными лицами свидетельствует о действиях, направленных на свержение конституционного строя в Украине в части ликвидации Верховного суда Украины... и может привести к тяжелым последствиям", - указано в обращении.

В связи с этим ВСУ обращается к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой открыть уголовное производство по данному факту и поручить расследование уполномоченному органу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начата процедура прекращение деятельности Верховного суда Украины в результате ликвидации.

Добавим, 21 июня ВККС рекомендовала перевод в другие суды 12 судей из предыдущего состава Верховного суда Украины в апелляционные суды Киева и Киевской области.

В Украине началась процедура ликвидации Верховного суда Верховный суд начнет работать в полном составе лишь в 2019 году, - председатель ВСУ
Теги публикации: Верховный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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