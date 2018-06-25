В Україні почалася процедура ліквідації Верховного суду

Розпочато процедуру припинення діяльності ВСУ в результаті ліквідації

В Україні розпочато процедуру припинення діяльності Верховного суду України (ВСУ) в результаті ліквідації. Про це повідомляє "Судова влада України".

Так, згідно із законом України '' Про судоустрій і статус суддів" розпочато процедуру припинення діяльності та ліквідації в установленому законом порядку Верховного суду України.

Зазначимо, що на виконання вимог статті 105 Цивільного кодексу України від 21 червня 2018 року на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено повідомлення про рішення щодо припинення Верховного суду України як юридичної особи в результаті ліквідації.

Ліквідаційна комісія буде здійснювати заходи по завершенню ліквідації зазначеного органу як юридичної особи.

Нагадаємо, така ситуація виникла після того, як сформувався новий склад Верховного суду України. Фактично існував старий ВСУ, в якому працювали судді і апарат, і новий, який сформований після проведення конкурсу.

Відповідно до законодавства, старий суд повинен був припинити свою діяльність після початку роботи нового і вступу в силу нових процесуальних кодексів. Ще в грудні 2017 року пленум Верховного суду України повинен був прийняти рішення про припинення діяльності і ліквідації Верховного суду України. Проте засідання пленуму так і не відбулося у зв'язку з відсутністю кворуму.