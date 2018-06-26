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Верховний суд вимагає від ГПУ відкриття провадження по факту його ліквідації

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 22:27
Фото: Верховний суд (РБК-Україна)
Фото: Верховний суд (РБК-Україна)

ВСУ вважає рішення про його ліквідацію неконституційним

Попередній склад Верховного суду України (ВСУ) звернувся до Генеральної прокуратури України (ГПУ) з вимогою порушити кримінальне провадження, оскільки вважає ліквідацію ВСУ злочином. Про це йдеться у відповідній заяві суду.

Так, суд вважає, що Рада суддів незаконно привласнила владні повноваження  і підробила документи, проводячи ліквідацію Верховного суду України як юридичної особи, у зв'язку із перейменуванням у Верховний суд.

"Вирішення цих питань у не передбачений Конституцією спосіб і неуповноваженими особами свідчить про дії, спрямовані на повалення конституційного ладу в Україні в частині ліквідації Верховного суду України... і може призвести до тяжких наслідків", - зазначається у зверненні.

У зв'язку з цим ВСУ звертається генерального прокурора Юрія Луценка з проханням відкрити кримінальне провадження за даним фактом і доручити розслідування уповноваженому органу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні розпочато процедуру припинення діяльності Верховного суду України в результаті ліквідації.

Додамо, 21 червня ВККС рекомендувала переведення в інші суди 12 суддів з попереднього складу  Верховного суду України в апеляційні суди Києва та Київської області.

В Україні почалася процедура ліквідації Верховного суду Верховний суд розпочне роботу у повному складі лише у 2019 році, - голова ВСУ
Теги публікації: Верховный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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