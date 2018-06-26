Верховний суд вимагає від ГПУ відкриття провадження по факту його ліквідації

ВСУ вважає рішення про його ліквідацію неконституційним

Попередній склад Верховного суду України (ВСУ) звернувся до Генеральної прокуратури України (ГПУ) з вимогою порушити кримінальне провадження, оскільки вважає ліквідацію ВСУ злочином. Про це йдеться у відповідній заяві суду.

Так, суд вважає, що Рада суддів незаконно привласнила владні повноваження і підробила документи, проводячи ліквідацію Верховного суду України як юридичної особи, у зв'язку із перейменуванням у Верховний суд.

"Вирішення цих питань у не передбачений Конституцією спосіб і неуповноваженими особами свідчить про дії, спрямовані на повалення конституційного ладу в Україні в частині ліквідації Верховного суду України... і може призвести до тяжких наслідків", - зазначається у зверненні.

У зв'язку з цим ВСУ звертається генерального прокурора Юрія Луценка з проханням відкрити кримінальне провадження за даним фактом і доручити розслідування уповноваженому органу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні розпочато процедуру припинення діяльності Верховного суду України в результаті ліквідації.

Додамо, 21 червня ВККС рекомендувала переведення в інші суди 12 суддів з попереднього складу Верховного суду України в апеляційні суди Києва та Київської області.