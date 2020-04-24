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Верховный суд стал на сторону НБУ в деле о банкротстве одного из банков

Новости » Экономика     24.04.2020 - 13:59
Верховный суд стал на сторону НБУ в деле о банкротстве одного из банков
Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Дело по банку "Новый" направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции

Верховный суд 15 апреля частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка на решение судов первой и апелляционной инстанций в деле об отнесении банка "Новый" к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, решения судов предыдущих инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В этом деле суды отменяли решение НБУ об отнесении банка "Новый" к категории неплатежеспособных.

Национальный банк признал банк "Новый" неплатежеспособным 13 июля 2017 года. Основанием для такого решения было уменьшение размера регулятивного капитала банка ниже одной трети от минимального уровня.

Акционер банка Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" в январе 2018 года обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском к НБУ. Истец указал, что НБУ противоправно отказал в согласовании плана прекращения банковской деятельности банка "Новый" и принял решение об его отнесении к категории неплатежеспособных. Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца.

Напомним, Верховный суд Украины 15 января 2020 года частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка на решения судов, которыми было отменено постановление НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "СОЮЗ".

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения до 200 тыс. грн.

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