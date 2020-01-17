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НБУ выиграл в Верховном суде дело о ликвидации банка-банкрота

Новости » Экономика     17.01.2020 - 14:57
НБУ выиграл в Верховном суде дело о ликвидации банка-банкрота
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк продолжает судиться владельцами банков-банкротов

Верховный суд Украины 15 января 2020 года частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка на решения судов, которыми было отменено постановление НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "СОЮЗ". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день имеются все правовые основания для ликвидационной процедуры АО "КБ "СОЮЗ", поскольку постановление НБУ является действующим.

Таким образом, количество судебных решений в пользу Национального банка о выведенных с рынка банков выросло с 22 до 23.

НБУ выиграл в Верховном суде дело о ликвидации банка-банкрота

По данным НБУ, банк "Союз" был выведен с рынка за систематические нарушения законодательства в сфере финмониторинга. Основанием для решения НБУ в 2016 году был факт установления систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма.

Владелец банка Сергей Дядечко в мае 2016 года обратился в суд с иском к Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов. Суды первой и апелляционной инстанций приняли решение в пользу истца. Однако решением Верховного суда 15 января 2020 года апелляция НБУ частично удовлетворена, а именно: отменено решение судов предыдущих инстанций, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщало РБК-Украина, в течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения до 200 тыс. грн.

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