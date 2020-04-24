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Верховний суд став на бік НБУ у справі про банкрутство одного з банків

Новини » Економіка     24.04.2020 - 13:59
Верховний суд став на бік НБУ у справі про банкрутство одного з банків
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Справа по банку "Новий" направлена на новий розгляд до суду першої інстанції

Верховний суд 15 квітня частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі про віднесення банку "Новий" до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, рішення судів попередніх інстанцій скасовані, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

У цій справі суди попередніх інстанцій скасували рішення Національного банку про віднесення банку "Новий" до категорії неплатоспроможних.

Національний банк визнав банк "Новий" неплатоспроможним 13 липня 2017 року. Підставою для такого рішення було зменшення розміру регулятивного капіталу банку нижче однієї третини від мінімального рівня.

Акціонер банку Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" у січні 2018 року звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до НБУ. Позивач вказав, що НБУ протиправно відмовив у погодженні плану припинення банківської діяльності банку "Новий" та прийняв рішення про його віднесення до категорії неплатоспроможних. Суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь позивача.

Нагадаємо, Верховний суд України 15 січня 2020 року частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку на рішення судів, якими було скасовано постанову НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "КБ "СОЮЗ".

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн.

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