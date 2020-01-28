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Верховный суд США утвердил новые правила выдачи Green Card

Новости » Политика     28.01.2020 - 14:45
Верховный суд США утвердил новые правила выдачи Green Card
Фото: Green Card (se.usembassy.gov)

Нововведения заключаются в отказе выдачи Green Card мигрантам, которые будут нуждаться в госпомощи

Верховный суд Соединенных Штатов утвердил новые правила выдачи Green Card. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, суд дал согласие на инициативу Белого дома по введению более жестких правил для мигрантов. Нововведения заключаются в отказе в предоставлении вида на жительство тем мигрантам, которые в будущем могут нуждаться в государственной помощи.

Судьи удовлетворили ходатайство администрации президента Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, который заблокировал эту инициативу на время судебных разбирательств относительно ее законности.

Противники нововведения называют его "тестом на состоятельность", который увеличит диспропорцию между мигрантами из разных стран.

За это решение проголосовали пять судей, четыре - выступили против. Среди тех, кто поддержал инициативу Белого дома, были главный судья Джон Робертс и еще два судьи, назначенные Трампом.

Мигранты составляют малую долю тех, кто получает соцпомощь, поскольку многие из них не имеют на это права из-за миграционного статуса. Правозащитники опасаются, что новые правила будут отпугивать мигрантов от того, чтобы просить помощь у государства. В то же время новые нормы могут дать миграционным чиновникам право отказать в предоставлении легального статуса в Соединенных Штатах многим заявителям, отмечают критики новой практики.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил новые иммиграционные инициативы, в которых предлагает отменить лотерею по выдаче так называемых зеленых карт (Green Card).

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