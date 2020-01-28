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Верховний суд США затвердив нові правила видачі Green Card

Новини » Політика     28.01.2020 - 14:45
Верховний суд США затвердив нові правила видачі Green Card
Фото: Green Card (se.usembassy.gov)

Нововведення полягають у відмові видачі Green Card мігрантам, які потребуватимуть держдопомоги

Верховний суд Сполучених Штатів затвердив нові правила видачі Green Card. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, суд дав згоду на ініціативу Білого дому щодо введення більш жорстких правил для мігрантів. Нововведення полягають у відмові в наданні посвідки на проживання тим мігрантам, які в майбутньому можуть потребувати державної допомоги.

Судді задовольнили клопотання адміністрації президента Дональда Трампа про скасування рішення суду нижчої інстанції, який заблокував цю ініціативу на час судових розглядів щодо її законності.

Противники нововведення називають його "тестом на зрілість", який збільшить диспропорцію між мігрантами з різних країн.

За це рішення проголосували п'ять суддів, чотири - виступили проти. Серед тих, хто підтримав ініціативу Білого дому, були головний суддя Джон Робертс і ще два судді, призначені Трампом.

Мігранти становлять малу частку тих, хто отримує соцдопомогу, оскільки багато з них не мають на це права через міграційного статусу. Правозахисники побоюються, що нові правила будуть відлякувати мігрантів від того, щоб просити допомоги у держави. Однак нові норми можуть дати міграційним чиновникам право відмовити в наданні легального статусу в Сполучених Штатах багатьом заявникам, зазначають критики нової практики.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп представив нові імміграційні ініціативи, в яких пропонує скасувати лотерею за видачу так званих зелених карт (Green Card).

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