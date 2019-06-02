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У подающих на визу США начали запрашивать ссылки на соцсети

Новости » Политика    02.06.2019 - 00:32
У подающих на визу США начали запрашивать ссылки на соцсети
Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)

В случае обмана заявителям угрожают "серьезные иммиграционные последствия"

Администрация президента США Дональда Трампа с пятницы, 31 мая, ввела для подающих на американскую визу требование предоставлять информацию о своих страницах в социальных сетях. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США, передает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Теперь желающие получить американскую визу вместе с другой персональной информацией должны предоставить и ссылки на аккаунты в соцсетях.

Представитель Госдепа рассказал, что заявители могут указать, что у них нет страниц в социальных сетей, но в случае обмана им обещают "серьезные иммиграционные последствия".

Отмечается, что изменения вступили в силу после одобрения новых бланков, в которых пока указаны только названия основных социальных сетей, но позже у заявителей на визу появится возможность оставить информацию обо всех соцсетях, где они представлены.

В Госдепе рассчитывают, что данное нововведение станет действенным инструментом, чтобы не допустить террористов и других опасных личностей в страну.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил новые иммиграционные инициативы, в которых предлагает отменить лотерею по выдаче так называемых зеленых карт (Green Card).

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