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Верховный суд США поддержал более жесткую иммиграционную политику Трампа

Новости » Политика     27.01.2020 - 23:10
Верховный суд США поддержал более жесткую иммиграционную политику Трампа
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Поддержку выразили пять из девяти судей

Верховный суд США вынес решение в поддержку новой более жесткой иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Таким образом, Верховный суд разрешил администрации ввести в действие правило, по которому определенным категориям иммигрантов может быть отказано в предоставлении права на постоянное проживание в США. Речь идет об иммигрантах, в отношении которых есть риск, что они могут зависеть от государственной социальной помощи в США.

Пять из девяти судей, в том числе председатель Верховного суда Робертс, удовлетворили требование администрации отменить решения судов низших инстанций ряда штатов, которые блокировали воплощения администрацией иммиграционной политики, направленной на ограничение иммиграции.

Такую позицию администрации Трампа остро критикуют правозащитники, называя ее "тестом на богатство", который не позволяет иммигрантам разных рас попасть в страны.

Решение Верховного суда позволит администрации воплощать новую иммиграционную политику по всей стране, кроме штата Иллинойс, где решение суда низшей инстанции остается в силе.

Ранее Трамп снизил квоту принятых в стране беженцев до 18 тыс. человек в 2020 финансовом году.

РБК-Украина писало, что Трамп планирует ввести иммиграционные ограничения в отношении граждан семи стран. В список вошли Беларусь, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания.

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