ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Верховный суд снял судимость с активиста Стерненко

Новина українською →
Киев, Четверг 10 февраля 2022 19:52
Верховный суд снял судимость с активиста Стерненко Фото: Сергей Стерненко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Верховный суд снял судимость с активиста Сергея Стерненко. Уголовное производство по обвинению в незаконном обращении с боеприпасами закрыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Уголовное производство по ч. 1 ст. 263 закрыть из-за малозначимости (это об одном патроне). По ст. 146 ("похищение") оставить без изменений. Но судимости теперь у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа", - сообщил Стерненко.

Он также отметил, что решение суда о похищении будет обжаловаться в Европейском суде по правам человека.

Напомним, в мае 2021 года Одесский апелляционный суд оправдал Стерненко в деле о разбойном нападении и похищении депутата Сергея Щербича в Одесской области, за которое суд первой инстанции давал ему семь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В то же время приговор за незаконное обращение с боеприпасами ему изменили с 3 лет тюрьмы на 1 год лишения свободы условно.

До этого Стерненко также вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Если вина будет доказана, активисту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховный суд Сергей Стерненко
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины