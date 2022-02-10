Верховный суд снял судимость с активиста Стерненко
Верховный суд снял судимость с активиста Сергея Стерненко. Уголовное производство по обвинению в незаконном обращении с боеприпасами закрыли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Уголовное производство по ч. 1 ст. 263 закрыть из-за малозначимости (это об одном патроне). По ст. 146 ("похищение") оставить без изменений. Но судимости теперь у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа", - сообщил Стерненко.
Он также отметил, что решение суда о похищении будет обжаловаться в Европейском суде по правам человека.
Напомним, в мае 2021 года Одесский апелляционный суд оправдал Стерненко в деле о разбойном нападении и похищении депутата Сергея Щербича в Одесской области, за которое суд первой инстанции давал ему семь лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В то же время приговор за незаконное обращение с боеприпасами ему изменили с 3 лет тюрьмы на 1 год лишения свободы условно.
До этого Стерненко также вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Если вина будет доказана, активисту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.