Верховный суд снял судимость с активиста Стерненко

Верховный суд снял судимость с активиста Сергея Стерненко. Уголовное производство по обвинению в незаконном обращении с боеприпасами закрыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Уголовное производство по ч. 1 ст. 263 закрыть из-за малозначимости (это об одном патроне). По ст. 146 ("похищение") оставить без изменений. Но судимости теперь у меня нет. Половинчатая, но однозначно победа", - сообщил Стерненко. Он также отметил, что решение суда о похищении будет обжаловаться в Европейском суде по правам человека.