Суд РФ дал Telegram 15 дней на передачу информации ФСБ

Мессенджеру Telegram не удалось обжаловать в суде приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки пользователей. Об этом передает DW.

В частности, сообщается, что Верховный суд РФ отказался во вторник, 20 марта, отменять приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки пользователей мессенджера Telegram. Компания намерена обжаловать решение суда. Также стало известно, что сразу после объявления судебного решения Роскомнадзор вынес компании предупреждение.

На суде, представляющий Telegram адвокат Рамиль Ахметгалиев, настаивал, что требование ФСБ нарушает охраняемую законом тайну переписки. Однако представитель прокуратуры заявила, что "запрашиваемая информация не является сведениями, составляющими тайну переписки". Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что приказ принят в рамках полномочий ФСБ.

Сразу после вынесения решения суда Роскомнадзор направил Telegram уведомление о "необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации". У мессенджера есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. После истечения этого срока при невыполнении требований ведомство может обратиться в суд для блокировки Telegram.

Напомним, как сообщалось ранее, в июле ФСБ потребовала от руководства Telegram предоставить ключи для дешифровки сообщений шести телефонных номеров. После отказа мессенджера выполнить это требование Мещанский суд Москвы в октябре оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей.

Компания обжаловала это решение, но 12 декабря суд оставил его в силе.