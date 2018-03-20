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Суд РФ дал Telegram 15 днів на передачу інформації ФСБ

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 21:44
Фото: Telegram — безкоштовний багатоплатформовий месенджер для смартфонів (flickr.com Desiree Catani)
Фото: Telegram — безкоштовний багатоплатформовий месенджер для смартфонів (flickr.com Desiree Catani)

У Telegram не вийшло скасувати наказ ФСБ

Месенджеру Telegram не вдалося оскаржити в суді наказ ФСБ про надання ключів від листування користувачів. Про це передає DW.

Зокрема, повідомляється, що Верховний суд РФ відмовився у вівторок, 20 березня, скасовувати наказ ФСБ про надання ключів від листування користувачів месенджера Telegram. Компанія має намір оскаржити рішення суду. Також стало відомо, що відразу після оголошення судового рішення Роскомнагляд виніс компанії попередження.

На суді, який представляє Telegram адвокат Раміль Ахметгалиев, наполягав, що вимога ФСБ порушує охоронювану законом таємницю листування. Однак представник прокуратури заявила, що "запитувана інформація не є відомостями, що становлять таємницю листування". Крім того, у відомстві зазначили, що наказ прийнятий в рамках повноважень ФСБ.

Відразу після винесення рішення суду Роскомнагляд направив Telegram повідомлення про "необхідність виконання обов'язків організатора поширення інформації". У месенджера є 15 днів на передачу необхідної інформації ФСБ. Після закінчення цього терміну при невиконанні вимог відомство може звернутися в суд для блокування Telegram.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в липні ФСБ зажадала від керівництва Telegram надати ключі для дешифрування повідомлень шести телефонних номерів. Після відмови месенджера виконати цю вимогу Міщанський суд Москви в жовтні оштрафував Telegram на 800 тисяч рублів.

Компанія оскаржила це рішення, але 12 грудня суд залишив його в силі.

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Теги: ФСБ, Лев Дуров
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