Верховный суд РФ может признать "Азов" террористической организацией

Запрос на внесение полка "Азов" в список террористических организаций в российский Верховный суд подала местная Генеральная прокуратура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Генпрокуратура РФ подала исковое заявление о признании "Азова" террористической организацией. Иск будет рассмотрен в конце мая.
"Минюст России информирует, что административное дело о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда РФ", – говорится в сообщении.
Ранее спикер Госдумы РФ Володин поручил комитету по вопросам обороны подготовить запрет обмена бойцов полка "Азов", которые выходят из "Азовстали" и сдаются российским военным в Мариуполе. По договоренностям их вчера начали вывозить на территорию "ЛДНР".
К слову, российские оккупанты готовят для пленных защитников Мариуполя колонию в захваченной Макеевке.
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