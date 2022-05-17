Верховный суд РФ может признать "Азов" террористической организацией

Запрос на внесение полка "Азов" в список террористических организаций в российский Верховный суд подала местная Генеральная прокуратура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Генпрокуратура РФ подала исковое заявление о признании "Азова" террористической организацией. Иск будет рассмотрен в конце мая.

"Минюст России информирует, что административное дело о признании "Азова" террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда РФ", – говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы РФ Володин поручил комитету по вопросам обороны подготовить запрет обмена бойцов полка "Азов", которые выходят из "Азовстали" и сдаются российским военным в Мариуполе. По договоренностям их вчера начали вывозить на территорию "ЛДНР".