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Верховний суд РФ може визнати "Азов" терористичною організацією

Фото: Бійці "Азову" (azov.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Запит на внесення полку "Азов" у список терористичних організацій до російського Верховного суду подала місцева Генеральна прокуратура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

Генпрокуратура РФ подала позовну заяву про визнання "Азову" терористичною організацією. Позов розглянуть наприкінці травня.

"Мін'юст Росії інформує, що адміністративна справа щодо визнання "Азову" терористичною організацією і заборону його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня в будівлі Верховного суду РФ", – ідеться в повідомленні.

Раніше спікер Держдуми РФ Володін доручив комітету з питань оборони підготувати заборону обміну бійців полку "Азов", які виходять з "Азовсталі" та здаються російським військовим у Маріуполі. За домовленостями їх учора почали вивозити на територію "ЛДНР".

До слова, російські окупанти готують для полонених захисників Маріуполя колонію у захопленій Макіївці.

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Російська ФедераціяМаріупольАзов