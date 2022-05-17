Верховний суд РФ може визнати "Азов" терористичною організацією

Запит на внесення полку "Азов" у список терористичних організацій до російського Верховного суду подала місцева Генеральна прокуратура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

Генпрокуратура РФ подала позовну заяву про визнання "Азову" терористичною організацією. Позов розглянуть наприкінці травня.

"Мін'юст Росії інформує, що адміністративна справа щодо визнання "Азову" терористичною організацією і заборону його діяльності на території Російської Федерації призначено до судового розгляду на 26 травня в будівлі Верховного суду РФ", – ідеться в повідомленні.

Раніше спікер Держдуми РФ Володін доручив комітету з питань оборони підготувати заборону обміну бійців полку "Азов", які виходять з "Азовсталі" та здаються російським військовим у Маріуполі. За домовленостями їх учора почали вивозити на територію "ЛДНР".