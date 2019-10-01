Верховный суд разъяснил ситуацию с делом Шокина

Верховный суд не будет рассматривать иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, относительно незаконного увольнения его с должности, по существу. Об этом сообщили в пресс-службе ВС.

Как сообщили в ВС, на заседании, которое назначено на 3 октября, будет рассматриваться вопрос о наличии оснований для пересмотра постановления Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 20 апреля 2017 года по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Верховный суд пока не будет рассматривать по существу иск Виктора Шокина к президенту Украины Петру Порошенко, Верховной раде Украины о признании незаконным и отмене решения", - говорится в сообщении ВС.

Сообщается, что 20 апреля 2017 ВАСУ отказал Виктору Шокину в рассмотрении иска о восстановлении в должности генпрокурора.

Напомним, Виктор Шокин занимал пост генерального прокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года, когда Петр Порошенко подписал указ об увольнении Шокина с должности. Тогда сообщалось, что Порошенко принял решение об увольнении из-за, якобы, ультиматума тогдашнего вице-президента США Джо Байден.