Верховний суд роз'яснив ситуацію зі справою Шокіна

Верховний суд не буде розглядати позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, щодо незаконного звільнення його з посади, по суті. Про це повідомили в прес-службі ВС.

Як повідомили у ВС, на засіданні, яке призначене на 3 жовтня, буде розглядатися питання про наявність підстав для перегляду постанови Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) від 20 квітня 2017 року за нововиявленими обставинами.

"Верховний суд поки не буде розглядати по суті позов Віктора Шокіна до президента України Петру Порошенку, Верховній раді України про визнання незаконним та скасування рішення", - йдеться в повідомленні ВС.

Повідомляється, що 20 квітня 2017 ВАСУ відмовив Віктору Шокіну у розгляді позову про поновлення на посаді генпрокурора.

Нагадаємо, Віктор Шокін обіймав посаду генерального прокурора України з лютого 2015 року по квітень 2016 року, коли Петро Порошенко підписав указ про звільнення Шокіна з посади. Тоді повідомлялося, що Порошенко прийняв рішення про звільнення з-за, нібито, ультиматуму тодішнього віце-президента США Джо Байден.