Верховный суд разъяснил основания для признания деятельности террористической

Верховный суд разрешил судить за террористическую деятельность без решения властей

Верховный суд Украины постановил, что привлечение к уголовной ответственности за террористическую деятельность не требует решения органов государственной власти о признании определенной деятельности террористической. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что Верховный суд рассмотрел кассацию прокурора на решение Апелляционного суда Донецкой области от 10 мая 2017 в уголовном производстве, который согласился с переквалификацией судом первой инстанции действий обвиняемого с террористической деятельности на содействие участникам преступных организаций.

В частности, Дзержинский суд признал подсудимого виновным в том, что он передавал в оккупированную Горловку данные разведывательного характера. Прокуратура предъявила ему обвинение в террористической деятельности, однако суд с этим не согласился, сославшись на то, что отсутствует какое-либо решение суда или нормативный акт, которым самопровозглашенная "Донецкая народная республика" признана террористической организацией.

Верховный суд пришел к выводу, что предыдущие суды не учли, что понятие террористической организации определено в законе "О борьбе с терроризмом", а также статьей 28 УК Украины. Таким образом, установленные следствием признаки организации с целью террористической деятельности дает основание для признания соответствующей деятельности террористической.

"Существование отдельного судебного решения, решения органа законодательной или исполнительной власти о признании деятельности террористической для привлечения лица к уголовной ответственности за ст.258-3 УК Украины не требуется", - отмечается в постановлении Верховного суда.

По вышеуказанному делу Верховный суд назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской области задержали боевика, участвовавшего в захвате административных зданий в 2014 году.

Кроме того, до этого Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил к 12 годам тюрьмы ученого, который собирал для России информацию о государственных оборонных заказах Украины.