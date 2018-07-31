В Харькове ученого приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж для России

Осужденный собирал сведения о государственном оборонном заказе

Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил к 12 годам тюрьмы харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"Прокуратура доказала, что злоумышленник собирал сведения, которые принадлежат научным учреждениям и составляют государственную тайну. В дальнейшем информацию планировалось передать представителям иностранного государства - России", - отмечается в сообщении.

Указано, что мужчиена попал в поле зрения Службы безопасности Украины в августе 2017 года.

"Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, он собирал сведения по государственному оборонному заказу, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины", - сообщили в прокуратуре.

Осужденный сейчас находится под стражей. Подчеркивается, что приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Добавим, агентство УНИАН сообщает, что речь идет об ученом Мехти Логунове. Также указано, что ученый был главарем террористической организации в Харькове, которая поставляла секретную информацию в Москву. Организация мечтала взять реванш за "Харьковскую народную республику". Ее деятельность прекратила СБУ.

Напомним, как писало РБК-Украина, в конце июня Орджоникидзевский суд Харькова приговорил гражданина Ирана Али Джадуея за шпионаж против Украины к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Аспиранта кафедры биомедицинских технологий Харьковского авиационного института Джадуея задержали 31 августа 2016 года в собственной квартире в Харькове.

По версии следствия, он уговорил знакомого из научного центра Харьковского физико-технического института (ХФТИ) передать секретные военные технологии радиоразведки.