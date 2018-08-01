В Луганской области полиция задержала боевика участвовавшего в захвате административных зданий

Оперативники Управления уголовного розыска в Луганской области задержали боевика принимавших участие в захвате админзданий города Луганск

Оперативники Управления уголовного розыска Нацполиции в Луганской области задержали 54-летнего жителя Северодонецка, который участвовал в захвате админзданий города Луганск. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время антиукраинских движений на территории города, человек присоединился к незаконному бандформированию фейковой республики и принимал участие в захвате административных зданий города Луганск и пограничного отряда.

В Нацполиции заявили, что "с февраля 2014 боевик принимал активное участие в расшатывании политической обстановки в г. Северодонецке, выступал на собраниях граждан по призывами государственного переворота и проведения референдума."

Впоследствии мужчина вступил к боевикам, которые дислоцировались в захваченном здания СБУ и получив оружие осуществлял охрану территории, а также выдавал боевикам вооружения и боеприпасы и наблюдал за пленными которые содержались в здании.

Впоследствии участвовал в боях близ населенного пункта Райгородка в качестве гранатометчика.

После этого уехал в РФ, где и находился до 2018 года, а затем вернулся в Северодонецк по российскому паспорту.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное следствие, документируется преступная деятельность и устанавливаются его связи.

Напомним, полиция задержала военного ВСУ, который ранее воевал на стороне "ДНР". Правоохранители разоблачили и задержан участник террористической организации "ДНР", который скрывался от правосудия в одной из воинских частей Объединенных сил.