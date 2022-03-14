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Верховный суд рассказал судам, как вести себя при сдаче города

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Понедельник 14 марта 2022 04:31
Верховный суд рассказал судам, как вести себя при сдаче города Верховный суд Украины (Фото: dumskaya.net)
Автор: Константин Широкун

Глава Верховного Суда Всеволод Князев издал распоряжение, которым были утверждены рекомендации судов первой и апелляционной инстанций на случай захвата населенных пунктов и судов различных инстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Распоряжением главы Верховного Суда утверждены рекомендации судам первой и апелляционной инстанции на случай захвата населенного пункта и/или суда или непосредственной угрозы его захвата", - говорится в сообщении.

Если населенный пункт, в котором находится суд, временно захвачен и нет возможности выезда из него, судьям и работникам аппарата суда следует ожидать открытия эвакуационных коридоров. При наличии эвакуационного транспорта и плана эвакуации судьям и работникам суда целесообразно провести эвакуацию в определенные госорганами места, отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что если есть такая возможность, необходимо осуществить вывоз судебных дел, прежде всего находящихся в производстве судей, или хотя бы вывозить наиболее резонансные дела. Если такой возможности нет, следует обеспечить хранение таких дел в сейфах в помещении суда.

Как отмечается, по возможности перед уходом из суда необходимо передать помещение суда под охрану Службе судебной охраны. Уточняется, что документы, содержащие гостайну, подлежат уничтожению с одновременным оформлением соответствующих актов и с соблюдением требований, регулирующих это нормативно-правовых актов.

Материалы других судебных дел уничтожать не нужно, говорится в сообщении, предусматривая возможность возвращения населенного пункта под контроль органов власти Украины.

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