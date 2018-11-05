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Верховный суд признал законность действий НАПК в отношении СБУ

Новости » Общество    05.11.2018 - 17:12
Фото: Верховный суд (РБК-Украина)
Фото: Верховный суд (РБК-Украина)

Верховный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, которыми установлено, что НАПК действует на основании закона

Верховный суд подтвердил, что в вопросе обнародования деклараций должностных лиц СБУ, НАПК действует в рамках закона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национального агентства по предотвращения коррупции.

"Верховный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, которыми установлено, что НАПК действует на основании закона и в пределах полномочий по решению ситуации с обнародованием деклараций должностных лиц СБУ и других лиц, принадлежащих к кадровому составу разведывательных органов или занимают должности, пребывание на которых составляет государственную тайну", - говорится в сообщении.

Как отмечается, суды пришли к выводу об отсутствии бездействия НАПК по утверждению им в соответствии с требованиями статьи 52-1 ЗУ "О предупреждении коррупции" отдельного порядка предоставления деклараций должностными лицами, принадлежащими к кадровому составу разведывательных органов или занимают должности, пребывание на которых составляет государственную тайну.

Отмечается, что соответствующий порядок был разработан НАПК еще в начале 2017 года. Однако из-за законодательного требования об обязательном его согласовании с органами, где работают лица, в отношении которых разрабатывается такой порядок, процедура подачи ими деклараций остается неурегулированной.

"У нас есть 10 таких силовых органов, представители которых подают декларации в закрытый контур, в этих органах. Мы направили предложения об утверждении 10 порядков проверки деклараций, отдельно для каждого органа, которые будут учитывать специфику этих органов. Я рассчитываю на то, что согласование порядков будет ускорено и у нас будут документы, которые позволят разблокировать работу по проверке декларации таких лиц", - подчеркнул председатель Национального агентства Александр Мангул.

Отметим, ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева не разрешил обнародовать декларации руководителей Службы безопасности Украины.

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