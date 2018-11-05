Верховний суд визнав законність дій НАЗК щодо СБУ

Фото: Верховний суд (РБК-Україна)

Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, якими встановлено, що НАЗК діє на підставі закону

Верховний суд підтвердив, що в питанні оприлюднення декларацій посадових осіб СБУ, НАЗК діє в рамках закону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, якими встановлено, що НАЗК діє на підставі закону та в межах повноважень з вирішення ситуації з оприлюдненням декларацій посадових осіб СБУ та інших осіб, що належать до кадрового складу розвідувальних органів або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю", - йдеться в повідомленні

Як наголошується, суди дійшли висновку про відсутність бездіяльності НАЗК за твердженням ним відповідно до вимог статті 52-1 ЗУ "ПРО попередження корупції" окремого порядку подання декларацій посадовими особами, що належать до кадрового складу розвідувальних органів або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю

Зазначається, що відповідний порядок був розроблений НАЗК ще на початку 2017 року. Однак через законодавчу вимогу про обов'язкове його погодження з органами, де працюють особи, стосовно яких розробляється такий порядок, процедура подання ними декларацій залишається неврегульованою.

"У нас є 10 таких силових органів, представники яких подають декларації у закритий контур, в цих органах. Ми надіслали пропозиції про затвердження 10 порядків перевірки декларацій, окремо для кожного органу, які будуть враховувати специфіку цих органів. Я розраховую на те, що узгодження порядків буде прискорено і у нас будуть документи, які дозволять розблокувати роботу по перевірці декларації таких осіб", - підкреслив голова Національного агентства Олександр Мангул.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва не дозволив оприлюднити декларації керівників Служби безпеки України.