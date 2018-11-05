ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Верховний суд визнав законність дій НАЗК щодо СБУ

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 17:12
Фото: Верховний суд (РБК-Україна)
Фото: Верховний суд (РБК-Україна)

Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, якими встановлено, що НАЗК діє на підставі закону

Верховний суд підтвердив, що в питанні оприлюднення декларацій посадових осіб СБУ, НАЗК діє в рамках закону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, якими встановлено, що НАЗК діє на підставі закону та в межах повноважень з вирішення ситуації з оприлюдненням декларацій посадових осіб СБУ та інших осіб, що належать до кадрового складу розвідувальних органів або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю", - йдеться в повідомленні

Як наголошується, суди дійшли висновку про відсутність бездіяльності НАЗК за твердженням ним відповідно до вимог статті 52-1 ЗУ "ПРО попередження корупції" окремого порядку подання декларацій посадовими особами, що належать до кадрового складу розвідувальних органів або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю

Зазначається, що відповідний порядок був розроблений НАЗК ще на початку 2017 року. Однак через законодавчу вимогу про обов'язкове його погодження з органами, де працюють особи, стосовно яких розробляється такий порядок, процедура подання ними декларацій залишається неврегульованою.

"У нас є 10 таких силових органів, представники яких подають декларації у закритий контур, в цих органах. Ми надіслали пропозиції про затвердження 10 порядків перевірки декларацій, окремо для кожного органу, які будуть враховувати специфіку цих органів. Я розраховую на те, що узгодження порядків буде прискорено і у нас будуть документи, які дозволять розблокувати роботу по перевірці декларації таких осіб", - підкреслив голова Національного агентства Олександр Мангул.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва не дозволив оприлюднити декларації керівників Служби безпеки України.

Порошенко задекларував 1,3 млн гривень доходу від вкладів в банку Верховний суд скасував розстрочку податкового боргу на 61 млн гривень фірмі Онищенка
Новини України Служба безпеки УкраїнидекларацияВерховный судНАПК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся