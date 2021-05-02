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Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по выборам на 87 округе, - ОПОРА

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 02:31
Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по выборам на 87 округе, - ОПОРА Фото: Суд частично удовлетворил жалобу по выборам в 87 округе (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу на решение Верховного суда о признании правомерным решение ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов в 87 округе. Ее подал кандидат в нардепы Александр Шевченко.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

В указанном деле Шевченко не согласился с протоколом ЦИК от 22 апреля 2021 о результатах выборов в округе 87 и обжаловал указанный протокол и действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе в Верховный Суд.

Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.

Как сообщалось, на округе №87 на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании 5 апреля признала выборы на округе состоявшимися.

Перед тем Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта. Все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата Шевченко. В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков. Эти решения были обжалованы.

Впоследствии Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправными и отменил все постановления ОИК №87 о признании голосования на пяти участках недействительными. В гражданской сети "Опора" сообщили, что на некоторых их них по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

Ранее ЦИК обязал ОИК №87 составить подробный протокол по итогам голосования. В ЦИК отметили, что пока не могут определить результаты выборов в этом округе.

РБК-Украина писало, что на довыборах в Верховную раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от" Слуги народа " Василий Вирастюк. Обработано 100% протоколов.

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