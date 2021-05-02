Верховний суд визнав протиправними дії ЦВК з виборів на 87 окрузі, - ОПОРА

Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу на рішення Верховного суду про визнання правомірним рішення ЦВК щодо встановлення результатів проміжних виборів у 87 окрузі . Її подав кандидат у нардепи Олександр Шевченко.

У зазначеній справі Шевченко не погодився з протоколом ЦВК від 22 квітня 2021 року Про результати виборів в окрузі 87 та оскаржив зазначений протокол та дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі до Верховного Суду.

Додатково в позові просив зобов'язати ЦВК продовжити встановлювати результати виборів і відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу.

Як повідомлялося, на окрузі №87 на довиборах до парламенту перемогу здобув представник Партії "Слуга народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти представник від партії " За майбутнє "Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання" Свобода " Руслан Кошулинський набрали 29,69% і, відповідно, 28,86%. Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори на окрузі такими, що відбулися.

Перед тим Івано-Франківський окружний суд розглянув кілька справ, щодо рішень про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях, які прийняла ОВК №87 при встановленні підсумків голосування на довиборах в Раду, що пройшли 28 березня. Всі розглянуті справи були відкриті за позовами кандидата Шевченка. У більшості випадків (по 6 дільницях) рішення суду першої інстанції - дії ОВК визнати правомірними, позивачеві повністю відмовити в задоволенні позовів. Ці рішення були оскаржені.

Згодом Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправними та скасував усі постанови ОВК №87 про визнання голосування на п'яти дільницях недійсними. У громадянській мережі" Опора " повідомили, що на деяких з них за результатами повторного підрахунку голосів було встановлено невідповідність кількості бюлетенів за кандидата Шевченка.