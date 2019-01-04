Верховный суд признал незаконными контроль места пребывания переселенцев для выплат

Фото: Верховный суд (РБК-Украина)

В постановлениях правительства есть признаки дискриминации по месту жительства

Кассационный административный суд Верховный суд подтвердил незаконность двух постановлений Кабинета министров относительно контроля пребывания внутренне перемещенных лиц по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке решение суда от 20 декабря 2018 года.

Суд отменил постановление Киевского апелляционного административного суда от 7 февраля 2018 года и оставил в силе решение Окружного административного суд. Киева от 14 декабря 2017 года.

Таким образом, признаны незаконными нормы постановления Кабинета министров от 8 июня 2016 года № 365 о Порядке осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания и постановления № 637 от 5 ноября 2014 года Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

Напомним, по данным Счетной палаты, с 2014 года к 1 июля 2018 года на помощь внутренне перемещенным лицам из государственного бюджета потрачено более 10 млрд грн.

Ранее РБК-Украина писало, что проблемы с выплатами у пенсионеров-переселенцев возникают, когда они по каким-то причинам возвращаются на неподконтрольную территорию и остаются там более двух месяцев. В этом случае они теряют статус внутренне перемещенных лиц, и как следствие, находясь в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не могут претендовать на пенсии в Украине. Единственная возможность для них сохранить право на пенсию - не позднее чем на 59-й день пересечь линию разграничения, "отметившись" на подконтрольной территории украинской власти.