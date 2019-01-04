Верховний суд визнав незаконними контроль місця перебування переселенців для виплат

Фото: Верховний суд (РБК-Україна)

У постановах уряду є ознаки дискримінації за місцем проживання

Касаційний адміністративний суд Верховного суду підтвердив незаконність двох постанов Кабінету міністрів щодо контролю перебування внутрішньо переміщених осіб за зареєстрованим місцем перебування для отримання соціальних виплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням рішення суду від 20 грудня 2018 року.

Суд скасував ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 7 лютого 2018 року і залишив в силі рішення Окружного адміністративного суд м. Києва від 14 грудня 2017 року.

Таким чином, визнано незаконними норми постанов Кабінету міністрів від 8 червня 2016 року № 365 про Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування та постанови № 637 від 5 листопада 2014 року Про здійснення соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам.

Нагадаємо, за даними Рахункової палати, з 2014 року до 1 липня 2018 року на допомогу внутрішньо переміщеним особам з державного бюджету витрачено понад 10 млрд грн.

Раніше РБК-Україна писало, що проблеми з виплатами у пенсіонерів-переселенців виникають, коли вони з якихось причин повертаються на непідконтрольну територію і залишаються там більше двох місяців. В цьому випадку вони втрачають статус внутрішньо переміщених осіб, і як наслідок, перебуваючи в окремих районах Донецької і Луганської областей, не можуть претендувати на пенсії в Україні. Єдина можливість для них зберегти право на пенсію - не пізніше ніж на 59-й день перетнути лінію розмежування, "відзначившись" на підконтрольній території української влади.