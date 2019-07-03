Верховный суд признал недостаточными доказательства ГПУ по Клюеву

Верховный суд Украины считает справку Генеральной прокуратуры об объявлении экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, который зарегистрирован кандидатом на выборы в Верховную раду, в розыск недостаточным доказательством того, что лицо не находится в Украине. Об этом заявил глава Кассационного административного суда ВС Михаил Смокович, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, объявление в розыск не является доказательством того, что лицо не проживает на территории Украины.

"Есть такое понятие как достаточность доказательств, по которым мы четко можем сказать об определенных обстоятельствах. В данной ситуации мы должны четко сказать, что данные лица не находились на территории Украины. Суды установили, что доказательств недостаточно... Что касается справки из ГПУ, то в ней указано, что по некоторым данным, 1 января 2015 года кандидат выбыл с территории Украины, а через 10 дней вернулся. Суд посчитал, что недостаточно такой справки", - заявил глава КАС.

Смокович отметил, что есть много случаев, когда люди объявлены в розыск, а потом оказывается, что они свободно проживают на территории Украины.

"Это (справка ГПУ, - ред.) не доказательства непроживания на территории Украины. Вы должны знать много случаев, когда люди объявлены в розыск, а потом оказывается, что люди свободно проживают на территории Украины. Поэтому суд посчитал, что недостаточно такой справки. Суд попросил ЦИК обратится к пограничной службе, к МВД, чтобы дали соответствующие доказательства... Из справки следует, что в уголовных делах есть обоснованная информация. Так должны быть в деле доказательства, что эта информация обоснована. Все судьи имеют допуск к гостайне. предоставляйте нам доказательства, и все станет на свои места", - добавил он.

Также судья отметил, что суд не мог принять в качестве доказательства показания жены блогера Анатолия Шария о его проживании за пределами Украины.

"Действительно была выдержка из интернета, слова жены Шария, что она с семьей проживает за рубежом. Суд сказал, что такое доказательство не является надлежащим, заверенным. Поэтому суд не мог принять во внимание такое доказательство", - добавил Смокович.

Напомним, глава Рады Андрей Парубий подал запрос в правоохранительные органы в отношении Андрея Клюева, который был зарегистрирован кандидатом на выборы в Раду.

Как писало РБК-Украина ранее, 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в ВР.