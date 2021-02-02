Верховный суд признал недействительным штраф АМКУ против табачных компаний

Верховный суд рассмотрел дело по иску дистрибьютора сигарет "Тедис Украина" против Антимонопольного комитета и отменил судебные решения предыдущих инстанций.

Об этом говорится на сайте суда.

Как отмечается в сообщении, суд удовлетворил кассационную жалобу ООО "Тедис Украина" о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины от 10.10.2019 "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа".

Этим решением Антимонопольного комитета Украины было признано, что "Тедис Украина" вместе с группой других предприятий - производителей сигарет совершили нарушение в виде антиконкурентных согласованных действий, которые касаются ограничения доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи производителями сигарет.

Верховный суд не оценивал фактические обстоятельства дела, проверил правильность правовых выводов предыдущих судебных инстанций.

Суд также обратил внимание, что решение АМКУ от 10.10.2019 мотивировано преимущественно другим решением АМКУ, и не содержит иной содержательной мотивации. Учитывая это, что юридическая квалификация действий ООО "Тедис Украина" не основано на надлежаще установленных обстоятельствах, Верховный суд удовлетворил иск.

При этом, Верховный суд в пресс-релизе отмечает, что признание недействительным решения Антимонопольного комитета Украины не лишает этот АМКУ права провести повторную проверку с соблюдением требований действующего законодательства.

Напомним, ранее Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 25 ноября отказал в удовлетворении иска компании "Тедис Украина" относительно штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), компания планировала подать кассацию.

Как известно, в октябре 2019-го АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн на "Тедис" и четырех крупнейших производителей сигарет якобы за сговор. Производители заявили тогда, что будут обжаловать штраф в суде.