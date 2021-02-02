Верховний суд визнав недійсним штраф АМКУ проти тютюнових компаній

Верховний суд розглянув справу за позовом дистриб’ютора сигарет "Тедіс Україна" проти Антимонопольного комітету та скасував судові рішення попередніх інстанцій.

Про це йдеться на сайті суду.

Як зазначається у повідомленні, суд задовольнив касаційну скаргу ТОВ "Тедіс Україна" про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України від 10.10.2019 "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу".

Цим рішенням Антимонопольного комітету України було визнано, що "Тедіс Україна" разом з групою інших підприємств - виробників сигарет вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання на ринок первинного продажу виробниками сигарет.

Верховний суд не оцінював фактичні обставини справи, а перевірив правильність правових висновків попередніх судових інстанцій.

Суд також звернув увагу, що рішення АМКУ від 10.10.2019 мотивовано переважно іншим рішенням АМКУ, і не містить іншої змістовної мотивації. Враховуючи це, що юридична кваліфікація дій ТОВ "Тедіс Україна" не грунтується на належно встановлених обставинах, Верховний суд задовольнив позов.

При цьому, Верховний суд у прес-релізі наголошує, що визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України не позбавляє АМКУ права провести повторну перевірку з дотриманням вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедіс Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ), компанія планувала подати касацію.

Як відомо, у жовтні 2019-го АМКУ наклав штраф в розмірі 6,5 млрд грн на "Тедіс" і чотирьох найбільших виробників сигарет нібито за змову. Виробники заявили тоді, що будуть оскаржувати штраф в суді.